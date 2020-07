THL:n Mika Salminen Ylelle: Maskit voivat tulla ajankohtaiseksi

Suosituksen muuttaminen on harkinnassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveys- ja turvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoo Ylelle, että hengitysmaskien käyttöönottamista mietitään aktiivisesti.

– Vielä tilanne ei ole sellainen, että olisi kohtuullista vaatia kaikissa tilanteissa maskin käyttöä. Asia tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun ihmiset alkavat suuremmissa määrin palata lomilta, ja tietysti silloin, jos epidemiatilanne muuttuu radikaalisti, Mika Salminen sanoi Ylen aamussa.

Samalla hän muistutti, ettei koronaepidemia ole ohi.

– Suositukset on yhä tarpeen ottaa vakavasti koskien esimerkiksi etäisyyttä ja käsihygieniaa.

What Countries Require or Recommend Masks In Public? https://t.co/ZK4hqTuyAy

— Risto Kuosa (@risto_kuosa) July 27, 2020