THL:n professori näyttää Pohjoismaiden koronatilanteen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansantautien ehkäisemiseen erikoistunut tutkimusprofessori Markku Peltonen kertoo, että Suomen koronatilanne on edelleen tilastojen mukaan rauhallinen. Ruotsissa ja Tanskassa tilanne sen sijaan näyttää pahenemisen merkkejä.

Peltonen selkeyttää Twitterissä analyysiaan tilastoilla, jotka kertovat koronapositiivisten määrästä Pohjoismaissa ja Virossa.

– Positiivisten määrissä Islanti laskee nyt selvästi. Tanskan ja Ruotsin koronapositiivisten määrä on noussut ylöspäin. Suomi on edelleen rauhallinen, Peltonen selvittää.

– Tilanne on Suomessa edelleen verrattain hyvä ja maassa on paikallisia ryppäitä. Vaasan koronapositiivisten määrä on kääntynyt alaspäin, kun taas Kymenlaakson ylöspäin, hän jatkaa.

Vaikka koronapositiivisten määrät ovat tutkimusprofessorin mukaan edelleen korkealla HUS-alueella, ne eivät vaikuta tilastokäyrän mukaan lisääntyvän.

– HUS-alue on ollut loivassa laskussa pari viikkoa. Pohjois-Pohjanmaa puolestaan on ollut kasvussa alhaiselta tasolta. Tartuntaketjut ovat hyvin selvillä, Peltola täsmentää.

Vielä perjantaina kuolleisuus on hänen mukaansa ollut hyvin alhaisella tasolla kaikissa Pohjoismaissa.

Suomessa on tähän mennessä todettu 14 848 koronavirukseen sairastunutta ja 353 raportoitua kuolemaa.

