THL:n pääjohtaja vahvisti IS:lle maskisuosituksen

Maskisuositus on tulossa julkiseen liikenteeseen ja mahdollisesti julkisiin tiloihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta vahvisti Ilta-Sanomille, että THL aikoo suositella tällä viikolla kasvomaskien käyttöä erityisesti julkisessa liikenteessä, mutta mahdollisesti myös julkisilla paikoilla, joissa turvaetäisyyksiä ei voida pitää.

Pääjohtajan mukaan suosituksen tarkka muoto selvinnee tänään maanantaina.

– Kysymys on siitä, että tarvitaan uusia keinoja koronaviruksen torjunnassa. Matkan varrella on maailmaltakin kertynyt näyttöä siitä, että maskeista on hyötyä ja Suomessakin on syytä ottaa käyttöön tällainen suositus, Markku Tervahauta sanoi Ilta-Sanomille.

THL:n aikomuksesta antaa maskisuositus kertoi ensin THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen Ylelle.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori puolestaan kertoi Twitterissä aikovansa kutsua alkavalla viikolla Espoon, Vantaan, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) johdon pohtimaan mahdollisia kasvomaskeja koskevia linjauksia.

– Suojautuminen on paitsi terveyskysymys myös keino ylläpitää mahdollisimman normaalia elämää ja välttää ylisuuria taloudellisia tappioita koronan kakkosaallossa, Jan Vapaavuori kirjoitti Twitterissä.

