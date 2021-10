THL:n pääjohtaja: Muistakaa, että epidemia jatkuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Markku Tervahauta kehottaa ihmisiä noudattamaan suosituksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta muistuttaa, ettei koronaepidemia ole ohi.

– Syyslomaviikon alkaessa ja uusien kontaktien tn. lisääntyessä on hyvä muistaa, että epidemia jatkuu, rokottamattomia on paljon ja hygieniaohjeita, etäisyyksiä ja maskisuosituksia yms. suositellaan edelleen noudatettaviksi, etenkin riskitilanteissa, Tervahauta kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa osviittaa antaa tuttu niin kutsuttu ”reikäjuustomalli” (kuva alla). Juuston siivuilla havainnollistetaan, miten yksittäisissä toimissa on aukkonsa, mutta kuinka ne yhdessä rajoittavat viruksen leviämistä.

Neurotieteilijä, dosentti Pirta Hotulainen kysyy Tervahaudalta, moniko näistä siivuista on Suomessa enää käytössä.

– Kyllä ne kaikki edelleen käytettävissä ja useimmat käytössäkin alueittain vaihtelevasti ovat. Alueet toimivat tartuntatautilain vastuin ja velvoittein, alueellisen epitilanteen mukaan, THL:n pääjohtaja vastaa.

Hän viittaa valtioneuvoston periaatepäätökseen syyskuulta.

Siinä todetaan muun muassa, että uudessa toimintamallissa tartuntatilannetta ja sen vaikutuksia seurataan ja ryppäät sammutetaan ensisijaisesti kohdennetusti paikallisten viranomaisten toimin.

– Tuo tekstipätkä on hyvä mutta testien positiivisuus% on noussut huimasti viime aikoina. Tarkoittaako se sitä, että tartuntoja on älyttömästi, vai sitä että testaus ei ole riittävällä tasolla, vai molempia? Kuka pitää huolta, että esim Helsingin jäljitys toimii?, Hotulainen vastaa.

Hän kysyy, ”päättääkö THL nyt mistään vai kannattaako toimia vaatia lähinnä alueellisilta koronanyrkeiltä”.

– Ja arvaan jo nyt että paikalliset koronanyrkit vetoaa THLn ohjeistukseen. Tämä sama kouluissa, Hotulainen jatkaa.

