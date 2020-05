THL:n pääjohtaja: Me emme tee poliittisia päätöksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Markku Tervahaudan mukaan koronavirukseen liittyy paljon epävarmuutta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden perusteettoman julkisen kampittamisen ja kyseenalaistamisen syövän ihmisten luottamusta tutkittuun tietoon ja antavan tilaa väärälle tiedolle.

Hänen mukaansa THL ei kuitenkaan kaihda argumentointia vaan arvostaa sitä. Pääjohtaja toivoo kuitenkin keskustelun pysyvän asiassa ja olevan rakentavaa.

– Tieteellinen tieto on luonteeltaan sellaista, että se ei esitä lopullisia totuuksia vaan täydentyy ja korjaantuu sitä mukaa kun uutta tietoa saadaan. Tutkimustuloksia saa ja pitää voida arvioida kriittisesti. Rakentava ja perusteltu vasta-argumentointi vie tutkimusta eteenpäin, Tervahauta kirjoittaa THL:n kotisivuilla julkaistussa blogissaan.

Markku Tervahaudan mukaan yksi THL:n tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi.

– THL:n asiantuntijat ja tutkijat on valittu tehtäviinsä tieteellisten ansioidensa perusteella. Heidän työnsä perustuu riippumattomuuteen, ja he ovat osa sekä kansallista että kansainvälistä tiedeyhteisöä.

– Tutkijamme ja asiantuntijamme eivät tee poliittisia päätöksiä.

Markku Tervahauta sanoo, että päätökset esimerkiksi koronakriisiin liittyvistä toimista Suomessa tekee maan hallitus pääministerin johdolla.

– Hallitus kuulee eri asiantuntijoita ja osapuolia ja perustaa päätöksensä ministeriöiden valmisteluun, yhteiskunnalliseen kokonaisnäkemykseen ja poliittiseen harkintaan.

Koronavirukseen liittyy Markku Tervahaudan mukaan paljon epävarmuutta. Mitä enemmän tietoa viruksesta kertyy, sitä paremmin kriisiin pystytään hänen mukaansa vastaamaan. Tervahauta toteaa arvioiden epidemian kehittymisestä perustuvan aina tämänhetkiseen tietoon.

Ero normaalitilanteeseen on hänen mukaansa siinä, että koronakriisissä tarve tehdä päätöksiä on välitön ja välttämätön.

– Tällöin asiantuntijat joutuvat käyttämään kaikkea tähän asti kertynyttä tietoa ja kokemustaan muodostaakseen sillä hetkellä parhaaksi arvioiman kantansa – hyvin nopeasti.

Markku Tervahauta ottaa kirjoituksessaan kantaa Suomen koronatoimien kasvoiksi nouseen THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen kohtaamaan kritiikkiin. Tervahaudan mukaan Salmisella on THL:n johdon ja henkilöstön täysi tuki.

– Hänen arvionsa koronakriisistä eivät ole ”ainoastaan mielipiteitä”, kuten Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja kommentissaan kirjoittaa (5.5.2020), vaan perustuvat tutkittuun tieteelliseen tietoon ja pitkään kokemukseen, Tervahauta sanoo.

Hän viittaa Tapio Sadeojan IS:n kolumniin. Siinä Mika Salmisesta sanottiin esimerkiksi, että ”häntä ei kansa ole vastuulliseen tehtävään äänestänyt, mutta silti hän ohjaa kansakunnan kohtaloa ja ajaa linjaa, joka herättää kauhunsekaisia tunteita”.

Salmisen asemaa luonnehdittiin kirjoituksessa ”oudoksi”.

– Hänen puheensa menevät mediassakin usein läpi faktoina, vaikka kysymys on ainoastaan mielipiteistä, jotka ovat välillä erittäinkin kiistanalaisia. Suomessa on suuri joukko asiantuntijoita, jotka ovat suhtautuneet hyvinkin kriittisesti THL:n ja Salmisen linjaan, mutta heidän on vaikea saada ääntään kuuluville silloin, kun ratkaisevia päätöksiä tehdään, IS:n kolumnissa todettiin.