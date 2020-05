Käsidesiä vohkitaan juotavaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL:n ohje käsidesistä aiheutti varkausbuumin.

Desifiointilaitteita valmistava Vivotech kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ohjeistuksen käsidesistä aloittaneen uuden käsidesivarkauksien suman Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antoi 15.4. ohjeistuksen, jonka mukaan käsien desinfiointi tulisi olla mahdollista kaikissa julkisissa tiloissa.

– Olemme toimittaneet erilaisia laitteita julkisiin tiloihin ja joutuneet todistamaan varkausbuumia omin silmin. Julkisista tiloista viedään nykyään kaikki, mikä lähtee irti. Vartijoilla ei ole mahdollisuutta valvoa kaikkea, eikä valvontakameroiden kantama riitä joka paikkaan, Vivotechin toimitusjohtaja Janne Räsänen kertoo.

Ilmiötä oli havaittavissa Suomessa 2009-2010 sikainfluenssa aikaan. Britanniasta poiketen Suomelle tyypillinen erikoishaaste on, että täällä käsidesiä varastetaan juotavaksi.

– Kun kirjastot olivat vielä auki, käsidesipulloja katosi niistä ennätysajassa. Useimmiten virkailija ei edes ehtinyt istahtaa paikoilleen, kun uusi pullo oli jo kähvelletty. Ongelma on yleinen myös terveyskeskuksissa, Räsänen sanoo.

– Suomessa tyypillistä on, että käsidesiä varastetaan juotavaksi, päihtymistarkoituksiin. Vastaavaa haastetta ei tietojemme mukaan ole monessa muussa Euroopan maassa.

Yritys on alkanut toimittaa julkisiin tiloihin kiinteitä automaatteja, joissa käsidesi on laitteen sisällä lukkojen takana. Automaateihin on valittu joensuulaisen Vauhti Speedin Suomessa valmistettu Vauhti-käsidesi.

Vivotechin Räsäsen mukaan ”käsidesimarkkina on parhaillaan kuin villi länsi”.

– Suomessa myydään nyt paljon testaamattomia aineita, joista osa on jopa alkoholittomia ja etikkapohjaisia. Valitsemamme Vauhti-käsidesin koostumus perustuu WHO:n suositukseen ja reseptiin.