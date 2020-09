THL:n mukaan yli 40 koronakoulua ja -päiväkotia, oikea luku kaksinkertainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syksyllä on tiedotettu yli 80 korona-altistustapauksesta, jotka liittyvät päiväkoteihin ja kouluihin.

THL tiedotti torstaina, että sen tiedoissa on syksyltä yli 40 tilannetta, jossa koronavirustartunnan saanut on altistanut useita henkilöitä tartunnalle varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Aktiivisten kansalaisten keräämien listojen perusteella koronaoppilaitoksia ja -päiväkoteja näyttäisi olevan yhteensä kuitenkin huomattavasti enemmän. Tämän linkin takaa löytyvään listaan on kerätty koulut, oppilaitokset ja korkeakoulut, joihin liittyvistä korona-altistuksista on uutisoitu ja tiedotettu julkisesti elokuusta alkaen. Listaan on perjantaihin mennessä kertynyt 83 tapausta, joissa korona-altistukset liittyvät kouluihin, oppilaitoksiin ja korkeakouluihin.

Päiväkotien listassa (jutun alla) altistustapauksia oli perjantaina 20. Yhteensä päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen listoissa on siten yli 100 korona-altistustapausta.

THL:n ei maininnut tiedotteessaan korkeakouluja. Ne pois luettuna on tänä syksynä tiedotettu julkisesti yhteensä yli 80 koulun, oppilaitoksen ja päiväkodin koronavirusaltistuksista eli kaksinkertaisesti THL:n ilmoittamaan lukuun nähden.

(Listat on koottu uutisten/kuntien julkisten tiedotteiden perusteella. Jos listoissa on virheitä, laita viestiä. )

