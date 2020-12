THL:n mukaan uusia tartuntoja noin 360

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa on rekisteröity noin 360 uutta koronavirustartuntaa.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi tiedotustilaisuudessa, että koronaviruksen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 106 tapausta 100 000 asukasta kohden.

– Tämä on noin kolmasosa siitä, mikä on EU-maiden keskimääräinen ilmaantuvuus tällä hetkellä, Puumalainen sanoi.

Sairaalahoidossa on hieman alle 300 henkilöä. Lukemassa on pientä laskua erikoissairaanhoidon osalta, ja tehohoidossa on yksi potilas aiempaa vähemmän.