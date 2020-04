THL:n mukaan koronakuolemia nyt 141 – lisäystä eilisestä 43

HUS on raportoinut THL:lle hoivakotien kuolemantapauksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut torstain päivitetyn koronaviruksen tilannekatsauksen Suomessa.

Tiistaina päivitettyjen lukujen mukaan koronaan on menehtynyt nyt 141 ihmistä. THL:n päivitetyissä luvuissa on nyt huomioitu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSissa tapahtuneet hoivakotikuolemat, joita ei oltu huomioitu kokonaistilastoissa aiemmin.

Ilmotetuista kuolemista 101 on saatavilla tarkempia tietoja. Menehtyneistä 58 prosenttia on miehiä ja 42 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 83 vuotta. Alle 60-vuotiaita kuolleita on viisi, 60–69-vuotiaita on seitsemän, 70-79-vuotiaita on 24, 80-89-vuotiaita on 41, yli 90-vuotiaita on 24.

Niin ikään vahvistettujen koronatartuntojen määrä on lisääntynyt. Yhteensä Suomessa on nyt 4 014 vahvistettua tautitapausta. Lisäystä on 141 eiliseen verrattuna.

Sairaalahoidossa olevien määrä on 202. Tehohoidossa on 63 ihmistä.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 2 000. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

