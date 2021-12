THL:n Mika Salminen: Pandemia on vielä voimissaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa sairaaloiden kuormitus on pysynyt tasaisena viimeisen viikon aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen toteaa pandemian olevan edelleen voimissaan, sillä tautitapauksia on todettu viime aikoina runsaasti eri puolilla maailmaa.

Kuolleisuudessa on silti tapahtunut käänne, eikä kuolemantapausten määrä ole seurannut yhtä kiinteästi tapausvaihteluita. Taustalla on erityisesti rokotuskattavuuden lisääntyminen ja mahdollisesti omikronmuunnoksen aiheuttamat lievemmät tautitapaukset.

– Pohjoismaissa ilmaantuvuus on noussut viime viikkoina nopeasti, mutta sairaalakuormitus on kasvanut suhteellisen hitaasti eikä samalla lailla kuin aiemmissa aalloissa, Salminen totesi tiedotustilaisuudessa.

Suomessa ilmaantuvuusluku on kahden viikon osalta 542 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun luku oli edellisellä aikajaksolla 362. Viime viikon lopulla erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 214 koronapotilasta, joista 159 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 55 teho-osastoilla. Sairaalahoidon tarve on jakautunut aiempaa tasaisemmin koko maan alueelle.

Koronatestejä on tehty paljon, mutta positiivisten testien osuus on noussut. Viime viikolla 10,7 prosenttia kaikista testeistä oli positiivisia, kun osuus oli sitä edeltävällä viikolla 8,1 prosenttia. Tartuntamäärien ilmoittamisessa HUS-alueelta on ollut teknisiä ongelmia.

Omikron on syrjäyttämässä deltamuunnosta

Mika Salmisen mukaan kolmannen rokotuskierroksen tahti on kiihtynyt. Jouluviikolla koronarokotteita annettiin 218 600 kappaletta, joista 89 prosenttia oli kolmansia annoksia.

Viikoittaisissa tapausmäärissä tapahtui selvä käänne viikolla 42 eli lokakuun puolivälissä. Epidemia on kiihtynyt tämän jälkeen voimakkaasti.

– Tämä tuottaa huolen, että terveydenhuollon kapasiteetti joutuisi tilanteeseen, jossa kaikkia ei pystyttäisi hoitamaan kunnolla. Tämän vuoksi on ollut tarpeen pohtia muita ratkaisuja ja uusia rajoituksia, Mika Salminen totesi.

Hän nosti esiin Englannista ja Skotlannista saadut alustavat tiedot, joiden mukaan omikronmuunnos olisi 40–60 prosenttia lievempi deltamuunnokseen verrattuna. Omikronin osuus on nyt noin 70 prosenttia HUS-alueella ja 30 prosenttia Varsinais-Suomessa.

– Se on syrjäyttämässä deltavarianttia. Ei ole tiedossa, syrjäyttääkö se deltan kokonaan, mutta aiempien muunnosten kohdalla näin on käynyt. Omikron tarttuu ja leviää hyvin herkästi, Salminen sanoi.

Positiivisten koronatestien määrä kasvussa – kaikista testeistä positiivisia oli viikolla 51 10,7 %

🔶 Suomessa todettiin viikolla 51 arviolta yli 16 200 uutta koronavirustapaustahttps://t.co/NHs6cXiUGd — Sosiaali- ja terveysministeriö (@STM_Uutiset) December 29, 2021