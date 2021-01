THL:n Mika Salminen: Huonoja uutisia, rokotusten aikataulu pettää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronatilanne heikkenee, hallituksen mukaan rajoitukset koskevat ensin aikuisia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen sanoo, että kansalaisia tullaan rokottamaan hitaammin kuin on tähän saakka toivottu. Syynä on se, että lääkeyhtiöt eivät pysty toimittamaan tarpeeksi rokotteita.

– Ikävä kyllä näyttää siltä, että viiveitä tulee, jos ei jotain uutta löydy. Eli huonoa uutista täytyy kertoa. Ihan sillä aikataululla, mitä alunperin ajateltiin, ei pystytä toimimaan. Joudumme käyttämään muitakin keinoja epidemian hillinnässä vielä varsin pitkään.

Rokotusten valmistajista Pfizer on ilmoittanut viiveestä, jonka syynä on tuotantokapasiteetin laajennus. Lääkeyhtiö AstraZeneca puolestaan on kertonut, ettei se pystykään toimittamaan EU:lle lupaamaansa rokotemäärää. Yhtiön rokotteelle ei ole vielä myönnetty lupaa EU:ssa, mutta lupa saatetaan myöntää tällä viikolla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vaatii, että AstraZeneca pitää kiinni lupauksestaan.

– Rokotevalmistajien on saatava viipymättä tuotanto- ja toimitusketjut kuntoon.

Suomessa on tällä hetkellä rokotettu vähän yli 100 000 ihmistä. Salmisen mukaan joillakin alueilla riskiryhmät ja hoitohenkilökunta ovat lähes kokonaan saaneet rokotteen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo, että viruksen uusi muunnos, joka tarttuu aiempaa herkemmin, huonontaa Suomen koronatilannetta.

– Muuntoviruksen myötä virus aiheuttaa aiempaa merkittävämmän uhan. On tärkeää, että varaudumme tähän etupainotteisesti.

– Meillä on edessämme vaikeammat ajat.

Hallitus on tänään maanantaina täydentänyt hybridistrategiaansa viruksen ehkäisytoimista, joihin kuuluu nyt kolmitasoinen suunnitelma erilaisista rajoituksista.

Parhaillaan Suomi elää ykköstasoa. Jos nykyiset toimet eivät riitä, hallitus voi päättää, että Suomi siirtyy kakkostason rajoitustoimiin. Päätös edellyttää THL:n suositusta.

Kakkostasolla voidaan tiukentaa kokoontumisrajoituksia esimerkiksi pienentämällä suurinta sallittua henkilömäärää. Koko maassa voidaan ottaa käyttöön etätyösuositus ja maskisuositus. Tarvittaessa lasten ja nuorten ryhmäharrastukset keskeytetään.

Myös peruskoulun yläluokat voidaan siirtää jälleen etäopetukseen. Marinin mukaan tätä vältetään viimeiseen saakka.

– Hallitus kantaa erityistä huolta lasten ja nuorten pärjäämisestä. Rajoitukset koskevat ensin aikuisia.

Kolmostason rajoitukset ovat näitäkin keinoja tiukempia, ja ne otetaan käyttöön vain, jos kahden alemman tason rajoituksilla ei saada tarpeeksi hillittyä viruksen leviämistä. Marin väläyttää valmiuslain käyttöönottoa ja jopa ulkonaliikkumiskiellon asettamista.

– Tämä vaatisi poikkeusolojen toteamisen ja se pitäisi erikseen säätää eduskunnassa.

Marin kehottaa kansalaisia käymään koronatestissä, jos oireita vähänkään ilmenee.