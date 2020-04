THL:n Mika Salminen HS:lle: Jos näin jatketaan, epidemia ei etene

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomea on varoitettu myöhemmästä suuresta epidemiasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen perustelee Helsingin Sanomien haastattelussa, miksi koronarajoituksia pitäisi alkaa nyt purkaa.

Rajoituksilla on tähän mennessä onnistuttu hänen mukaansa estämään terveydenhuollon ylikuormitus. Näin ei voida kuitenkaan jatkaa.

– Pulma on se, että jos jatketaan näin, epidemia ei käytännössä etene. Kun sitten jossain vaiheessa rajoituksista on pakko luopua, edessä on jyrkkä tartuntahuippu. Jos esimerkiksi kesän pidämme kiinni kaikista rajoituksista, syksyllä tulee ennusteiden mukaan vaikea paikka, Mika Salminen toteaa HS:lle.

Hän kutsuu tätä ”erittäin huonoksi vaihtoehdoksi”.

Sosiaali- ja terveysministeriön maanantaina julkaisemassa koronatilannekatsauksessa todettiin Suomen epidemian hidastuneen voimakkaasti. Viranomaisten mukaan tämä kuitenkin pidentää epidemian kestoa ”erittäin merkittävästi”.

”Nykyinen epidemian hidastuminen sisältää pitkään jatkuessaan suuren riskin myöhemmästä isosta epidemiasta”, katsauksessa varoitettiin.

Arvion mukaan nykyinen epidemiatilanne mahdollistaa keskustelun rajoitusten osittaisesta höllentämisestä. Rajoitusten poistaminen pitää kuitenkin tehdä asteittain ja tarkkaan vaikutuksia seuraten. Mikäli epidemia kiihtyy liikaa, on katsauksen mukaan oltava valmius reagoida nopeasti.

– Nyt suvantovaiheessa pitäisi olla riittävästi viisautta siihen, että höllennetään sopivasti rajoituksia, mutta ei anneta tilanteen lähteä käsistä. Terveydenhuollossa valmius on jo nostettu sellaiselle tasolle, että rajoitusten hallitusta purkamisesta kyllä selvitään, Salminen sanoo HS:lle.

”Väliaikainen ratkaisu”

Toisinaan on nostettu esiin myös viruksen ”tukahduttamisen” mahdollisuus. Siinä on mitä ilmeisimmin onnistuttu esimerkiksi Uudessa-Seelannissa.

Pääministeri Jacinda Ardern totesi maanantaina, että koronaviruksen leviäminen on saatu kokonaan pysäytettyä maan rajojen sisällä. Hän arvioi niin sanottujen yhteisötartuntojen kuihtumisen tarkoittavan viruksen ”eliminointia”.

Mika Salmisen mukaan tukahduttaminen on väliaikainen ratkaisu.

– Kuvitellaanpa, että virus tukahdutetaan Suomessa. Mitä sitten tapahtuu? Olemme riippuvaisia ulkomaailmasta, ja ennemmin tai myöhemmin virus tupsahtaa tänne uudestaan, ja silloin epidemia käynnistyisi lähestulkoon nollasta, Salminen toteaa.

Hän selvittää haastattelussa myös, ettei tavoite ole sairastuttaa ketään, mutta ”pitää ymmärtää, että osan sairastuminen on väistämätön kehitys epidemiassa”.