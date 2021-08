THL:n Mika Salminen: 80 prosentin rokotekattavuus muutaman viikon päässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Johtajan mukaan rokotteita on tullut Suomeen erityisen paljon ja lähelle normaalia päästään aika nopeasti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajan Mika Salmisen käsityksen mukaan valtioneuvosto on asettanut tavoitteekseen, että noin 80-90 prosenttia väestöstä saataisiin rokotettua.

Salmisen mukaan ”ei ole absoluuttista totuutta” siitä, kuinka korkeaksi rokotekattavuuden pitäisi nousta.

– Se on yhteiskunnallinen päätös. Sellaisella rokotekattavuudella kyllä pystytään tehokkaasti ehkäisemään jatkotartuntoja ja painamaan (tartuttavuutta kuvaavaa) r-lukua alaspäin, Mika Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Mitä korkeammalle rokotekattavuudessa päästään, sitä pienempi on epidemian aiheuttama taakka yhteiskunnalle ja miten ihmiset sen haitat mieltävät.

”Lähelle normaalia päästään aika nopeasti”

Salmisen mukaan jo ennen tavoiteltua rokotekattavuutta vakavan sairastavuuden ja kuolleisuuden pitäisi laskea hyvin nopeasti jo, kun 40-50-vuotiaat on saatu rokotettua kahdella annoksella.

– Tartuntoja voi vielä tulla, mutta vakavia sairastumisia ei enää juurikaan pitäisi siinä vaiheessa tulla, Salminen sanoi.

Tällä hetkellä suomalaisista 72 prosenttia on saanut kerran rokotteen ja 47 prosenttia on saanut täyden rokotesarjan.

Salmisen mukaan lähelle normaalia päästää varmaankin aika nopeasti.

Hän kertoi, että tällä viikolla on tullut erityisen paljon rokotteita, lähes 600 000 annosta ja viime viikollakin yli 460 000 annosta, joten rokotekattavuutta on on mahdollista kasvattaa nopeasti lähiviikkoina.

– Jos katsotaan, koska Suomeen on saapunut riittävästi rokotteita vaikkapa 80 prosentin rokotekattavuuden saavuttaminen, niin se on vain muutaman viikon päässä. Sen jälkeen pitää vielä rokotteet antaa ja suojan pitää syntyä, Salminen sanoi.

Toisen rokoteannoksen jälkeinen suoja muodostuu kahdessa viikossa.

Lähes puolet 12-15-vuotiaista rokotettiin ensimmäisellä rokoteannoksella kahdessa viikossa. Helsingissä rokotteen on saanut jo 75 prosenttia.

Viimeiset prosentit kertyvät hitaasti

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan yleinen tavoite rokotekattavuudesta on asetettu oikein.

– Ei ole mitään veitsenterävää rajapyykkiä, jonka jälkeen voidaan sanoa, että nyt tämä riittää. Viimeiset prosentit varmasti kertyvät hitaasti. Senkin jälkeen voi jäädä taskuja, joissa rokotekattavuus on syystä tai toisesta vähän pienempi ja siellä on sitten aina suurempi mahdollisuus tällä viruksella nostaa päätään, Voipio-Pulkki sanoi.

Rokotekattavuus on alhaisempi 20-34-vuotiaiden keskuudessa kuin muissa ikäryhmissä.