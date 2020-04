THL:n linjaus ihmetyttää: Voiko lapset muka viedä mummolaan?

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman penää twitterissä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL:ltä, mihin linjaukset lasten roolista tartunnoissa perustuvat.

Hän viittaa koronatoimien kasvoiksi nouseen THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen lausuntoon. Salminen antoi ymmärtää keskiviikon tiedotustilaisuudessa, etteivät lapset pahemmin tartuta aikuisia.

– Lasten osuus (taudista) on pieni. Riski siitä, että lapsi sairastuttaisi aikuista, ei ole realistinen, Mika Salminen sanoi.

Hän jatkoi, että ”koulujen avaaminen on riskitöntä”.

– Perustunee johonkin uskottavaan tutkimukseen, kun näin kerrotaan. Nyt kun THL on asian tutkinut, tarkoittaako tämä, että alle kouluikäiset lapset voi viedä katsomaan isomummiaan?, Heikki Vestman kysyy.

Vestman on suunnannut tviittinsä THL:n lisäksi myös sen pääjohtaja Markku Tervahaudalle.

THL:n viralliselta twitter-tililtä vastataan kansanedustajalle linkeillä yli 70-vuotiaita koskeviin koronasuosituksiin sekä valtioneuvoston päätökseen kouluja ja varhaiskasvatusta koskevien rajoitusten poistamisesta.

– Kiitos. Nämä olen osannut toki lukea. Pyydän selvennystä evidenssiin ja logiikkaan ohjeiden taustalla: Tartuttavatko lapset vai eivät? Ja mihin tutkimukseen perustuu johtaja Salmisen kommentti, ettei ole realistinen riski, että lapsi tartuttaisi?, Heikki Vestman vastaa.

Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch yhtyy keskustelussa Vestmanin kysymykseen THL:n Mika Salmisen lausunnosta.

– Ja keskeisintä, missä viitteet ja perusteet tuolle, kun Kiinasta ja Saksasta tutkimustuloksia, jonka mukaan lapset saavat koronaa yhtä paljon kuin aikuiset. (toki saaminen ei ole = tartuttaminen), Rotkirch toteaa.

Hän on jakanut linkin tutkimukseen, jonka perusteella lasten ”virusannos” on yhtä suuri kuin aikuisillakin. Toisaalta hän huomauttaa Kiinassa tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan altistuneet lapset eivät kuitenkaan sairastu yhtä usein kuin aikuiset.

Lasten roolista koronan levittäjinä on käyty maailmalla runsaasti keskustelua, eikä tutkijoiden välillä tunnu olevan asiasta selvää konsensusta. Esimerkiksi Saksassa pian julkaistavassa tutkimuksessa (alla) on mallinnettu kokonaisen saksalaiskunnan koronaepidemiaa. Siinä koulujen havaittiin professori Edda Klippin mukaan olleen merkittäviä tartuntapesäkkeitä.

Lancet on koonnut tähän tietoa koulujen sulkujen vaikutuksista koronaepidemiaan. Eräässä 16 tutkimuksen arviossa todettiin, että koulujen sulkemisen hyödyt epidemian hidastamisessa olivat rajalliset, ja sellaisiin ryhtyessä tulisi arvioida laajasti toimista aiheutuvia haittoja.

The simulation of a scenario without mitigation measure demonstrates that schools (and kindergartens) are major hubs for infection transmission. pic.twitter.com/saN21NuAV6

— Edda Klipp (@EddaKlipp) April 22, 2020