”THL:n koronaluvut räjähtivät, vaikea on tilanne”

Kansanedustajan mukaan vastaavia päiväkohtaisia viruslukuja ei ole nähty kevään jälkeen.

SDP:n lääkärikansanedustaja Aki Linden arvioi Suomen koronavirustilanteen tuoreiden tautilukujen valossa vaikeaksi. THL kertoi tiistaina 149 uudesta koronavirustartunnasta. Luvut näyttävät Lindenin mukaan pahimmilta sitten viime kevään.

− No tänään ”räjähti” THL:lta sellaiset koronaluvut että vastaavia ei ole kevään jälkeen nähty, toki nyt testataan 5 kertaa enemmän. Kun 13.3. päädyttiin valmiuslain käyttöön, oli tartuntoja sinä päivänä 55, tänään 149, Aki Linden twiittaa.

Hän sanoo kannattavansa avointa yhteiskuntaa.

− Mutta vaikea on tilanne.

Keväällä koronatesteissä kävivät vain pahoista oireista kärsivät, ja testauskapasiteetti oli selvästi pienempi. Keväällä positiivisten testien määrä oli todennäköisesti siis vain osa todetuista tapauksista.

Nyt testeihin ohjataan pääsääntöisesti myös lieväoireiset, joten testien perusteella taudin levinneisyydestä saadaan parempi kokonaiskuva kuin keväällä.

THL:n mukaan viimeisimmän vuorokauden aikana Suomessa tehtiin 16 872 koronavirustestiä.

Uusia toimia vaaditaan

SDP:n Linden on esittänyt, että THL:n tulisi antaa uudet ohjeistukset hallitukselle koronavirustilanteen hillitsemiseksi. Myös kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on esittänyt, että käyttöön tulisi ottaa laajempi maskisuositus.

THL:n uutisoitiin tiistaina valmistelevan uutta kasvomaskisuositusta. Jatkossa maskin käyttöä suositeltaisiin sisätiloissa, kuten kauppakeskuksissa ja kouluissa.

Tuoreimmissa tutkimuksissa, joissa on selvitetty koronaviruksen leviämistä, on havaittu viruksen kulkeutuminen ilmateitse pitkiäkin matkoja. Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorisen mukaan uusien tutkimusten tärkein tulos on, että ilmassa on enemmän virusta aerosolin muodossa kuin on aiemmin uskottu.

Vuorisen mukaan suurin riski saada koronavirustartunta on sisätiloissa. Tutkimuksessa selvitettiin aerosolien leviämistä sisätiloissa, ja sen havaintojen perusteella kasvomaskien käyttö sisätiloissa on Vuorisen mukaan tärkeää.

Aluehallintovirastot kertoivat tiistaina, ettei voimassa oleviin kokoontumisrajoituksiin tule muutoksia lokakuussa. Yli 50 hengen tapahtumia saa yhä järjestää, mutta tällaisissa tilaisuuksissa pitää tehdä turvatoimia osallistujien turvallisuuden takaamiseksi.

