THL:n johtaja Ylelle: Taudin huippu on vielä kaukana edessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa koronaviruksen etenemisessä ollaan vielä suvantovaiheessa, Mika Salminen arvioi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja, professori Mika Salminen arvioi Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että koronaviruspandemian tautihuippu on vielä kaukana edessä.

Tällä hetkellä Suomessa on todettu 4 395 koronavirustartuntaa. Vaikka tartuntojen kasvu on eristystoimenpiteillä saatu tasaantumaan, Salmisen mukaan taudin etenemisessä ollaan vielä suvantovaiheessa eikä tautihuipusta voida vielä puhua.

– Tautihuippua joudutaan kyllä odottamaan. Se riippuu hyvin paljon siitä, miten epidemia etenee, Salminen toteaa.

Salminen ei usko, että koronavirusepidemia tulee olemaan ohi lähiaikoina. Vaikka virusta vastaan kehitetään rokotetta, Salmisen mukaan ensimmäiset rokotteet tulevat saataville aikaisintaan 1,5 vuoden päästä. Tätä hän perustelee sillä, että rokotteen kehitys on toistaiseksi vasta laboratoriovaiheessa.

– Rokotteen kehittäminen vie aikansa. Sitä ei pysty nopeuttamaan ilman, että otetaan riskejä, Salminen sanoo.

Koronapandemian vuoksi suuret yleisötapahtumat on peruttu, mikä vaikuttaa esimerkiksi ihmisten vapun viettoon. Salminen on optimistinen sen suhteen, että koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat ohi vuoden loppuun mennessä ja esimerkiksi perhe- ja sukujuhlia on mahdollista taas viettää.

– Ainakin jouluaattoa voi alkaa miettiä tavalla tai toisella. Juhannus on epävarmempi. Paljon riippuu siitä, mikä on näiden rajoitusten kesto. Täysin yhteiskuntaa ei kannata tai voida pitää kiinni, mutta samalla täytyy varoa sitä, ettei tartunnat lähde laukalle.

Artikkelia laajennettu 25.4. kello 10.50.