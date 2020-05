THL:n johtaja HS:lle: Tässä mentiin liian pitkälle

Hyväkuntoisten ikäihmisten pitäminen karanteenissa on Mika Salmisen mielestä kyseenalaista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että Suomessa koronavirusepidemian vuoksi asetetut liikkumisrajoitukset ovat menneet liian pitkälle.

Esiin hän nostaa etenkin yli 70-vuotiaiden ihmisten tilanteen. Salminen sanoo suoraan, ettei pidä ikäihmisten eristämisestä.

– Minulle tulee paljon vanhempien ihmisten viestejä, että he eivät ymmärrä tätä. He ovat ihan terveitä, hyväkuntoisia, mutta ei heillä ole paljoa elämää jäljellä. Eivät he halua istua kotona tapaamatta lapsenlapsiaan ja lapsiaan.

– Tämä on mennyt liian pitkälle. Viestintä on ollut niin jyrkkää, että lapset sanovat, että et saa tulla kylään, koska me voidaan tartuttaa sinut, ja sitten se on meidän vika, Salminen sanoo HS:lle.

Salminen korostaa, että hoitokodeissa rajoitukset ovat ymmärrettäviä ja tarpeellisia, sillä niillä suojellaan muita altistumiselta. Sen sijaan hyväkuntoisten ja itsekseen asuvien ikäihmisten ohjeistaminen pysymään karanteenissa on Salmisen mielestä kyseenalaista.

– Siinä on sellaista tiettyä holhousta, joka ei minun mielestäni kuulu asiaan. Jos he itse ottavat sen riskin, että haluavatkin liikkua ulkona ja tavata sukulaisia, niin sitten ottavat. Ei se minun mielestäni ole viranomaisten tehtävä lähteä siihen väliin.