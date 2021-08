THL:n ex-asiantuntija puolustaa kohuesitystään: Heittäisin omat lapseni verrokkiryhmään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epidemiologi ehdotti vertailevaa maskikokeilua kouluissa.

THL:n terveysturvallisuusosaston koronatilanneryhmän entinen johtaja Jussi Sane puolustaa Twitterissä kohua herättänyttä esitystään koulujen maskikokeilusta.

– Jos näyttöön perustuvan kansanterveystieteen mukaisen tutkimuksen ehdottaminen on liikaa niin olemme keskiajalla, Sane sanoo.

– Viserrykseni ei edusta THL:ää, ei ole koskaan edustanut, eikä muita vaan yksinkertaisen epidemiologin arvioita. FYI [for your information, tiedoksenne], omat lapseni heittäisin any day verrokkiryhmään, hän jatkaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:ssa terveysturvallisuusasiantuntijana tällä hetkellä toimiva Infektioepidemiologian dosentti on virkavapaalla THL:stä.

Sane herätti huomiota pohtimalla Twitterissä, voisiko maskien toimivuutta koronavirustartuntojen estämisessä selvittää käyttämällä joitakin kouluja tämän tutkimiseen niin että toisia kouluja käytettäisiin vertailuryhmänä.

– Ainakin UK, muut Pohjoismaat, Viro, Hollanti (osin) lähtevät kouluvuoteen ilman (maskin kuva). Vastuutonta, valistunutta? Suomessa eri tie, sama tietopohja. Voisko joitain kouluja uhrata tieteen alttarille verrokkeina ja aikuisten oikeasti selvittää mikä intervention teho on? Mutuilun sijaan, Jussi Sanen tviitti kuului sanasta sanaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL irtisanoutui Sanen näkemyksestä sosiaalisessa mediassa torstaina.

