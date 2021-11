THL:n Mika Salminen Ylelle: Mahdotonta sanoa, milloin muunnos saapuu Suomeen

B.1.1.529-muunnos sai myöhään perjantaina nimekseen omikron.

Asiantuntijat pitävät Etelä-Afrikasta löytynyttä omikron-virusmuunnosta huolestuttavana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n johtavan asiantuntija Carita Savolainen-Kopran mukaan muunnoksen piikkiproteiinia koodaavassa proteiinissa on yhteensä 32 muutosta, siis paljon enemmän kuin esimerkiksi delta-muunnoksessa.

Asiasta uutisoi Yle.

Savolainen-Kopra pitää uutta muunnosta huolestuttavana.

– Tämä on ilman muuta huolestuttava siinä mielessä, että kyseessä on täysin erilainen mutaatio piikkiproteiinigeenissä ja muutoksia on paljon enemmän kuin tähän mennessä mistään aiemmista viruskannoista on havaittu. Lisäksi se on täysin uutta linjaa. Nyt on tutkittava miten tämä vaikuttaa viruksen ominaisuuksiin, Savolainen-Kopra kommentoi.

– Kiinnostavinta on tässä vaiheessa saada selville, onko tämä virusmuunnos kuinka paljon tai ollenkaan helpommin leviävä kuin aikaisemmat virustyypit.

Savolainen-Kopran mukaan vielä ei ole tietoa, eroaako taudinkuva aiemmista muunnoksista. Myöskään rokotteiden suojasta muunnosta vastaan ei ole vielä selvyyttä.

THL:n johtaja Mika Salminen sanoo Ylelle, että muunnoksen mahdollista rantautumista Suomeen ei ole mahdollista ennustaa.

– Sitä on mahdotonta ennustaa. Nyt Suomesta Etelä-Afrikkaan ei ole suoria lentoja. Myös suositukset olla matkustamatta sinne ovat voimassa ja rajoittavat varotoimenpiteenä lentoja, Salminen sanoo.

–Sitä voi ehkä vähän viivyttää, mutta täysin sen estäminen ei ole millään aikaisemmalla variantilla onnistunut. Siksi on aika vaikea nähdä, että se onnistuisi millään uudellakaan.