THL varoittaa: Tartuntamäärissä selvää nousua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epidemian kiihtymisen riskin arvioidaan pysyvän korkeana koko talvikauden ajan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n johtaja Mika Salminen varoittaa epidemian kiihtymisriskistä koko maassa.

– Suomessa oli vuodenvaihteen tienoilla useamman viikon tasaantumisvaihe, mutta tapausmäärät ovat nousseet selvästi viimeisen viikon aikana. Tämä on tietysti trendi, jota on seurattava tarkasti, Mika Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa uhkakuva jatkuu koko talvikauden ajan. Monissa Euroopan maissa on nähty epidemian jyrkkää kiihtymistä hyvinkin lyhyen aikavälin sisällä.

THL arvioi tilanteen vakavaksi monessa EU-maassa, vaikka esimerkiksi Irlannissa ja Ruotsissa uusien koronatapausten määrä on ollut laskussa. Suomessa viimeisten kahden viikon ilmaantuvuusluku on 73,3 tapausta 100 000 asukasta kohden, ja viruksen leviämistä kuvaava R-luku on arviolta 0,75–0,95.

Salmisen mukaan kuolemantapausten määrä on ollut laskussa joulukuun jälkeen. Kuluvalla viikolla tautiin on menehtynyt muualla Suomessa enemmän potilaita kuin HUS-alueella.

– Muutokset ovat olleet melko nopeita. Meillä oli kolmesta neljään viikon melko rauhallinen kausi, jolloin kasvua ei juurikaan nähty. Nyt yhä useammalla paikkakunnalla on todettu tartuntaryppäitä, jonka myötä myös ilmaantuvuus on noussut, Mika Salminen totesi.

Kaikille lentoyhtiöille on annettu suositus ennakkotestitodistuksen vaatimisesta. Virusmuunnoksia on todettu pääosin matkailijoilta, eikä niiden kotoperäisestä väestöleviämisestä ole vielä selvää näyttöä.

Tartunnanlähde on saatu selville keskimäärin yli 60 prosentissa tapauksista. Helsingissä lähde tiedetään varmasti 51 prosentissa tapauksista ja 29 prosentissa on olemassa epäily.

Virus on levinnyt erityisesti saman talouden sisällä, sosiaalisten kontaktien kautta ja työpaikoilla. Viikon aikana karanteeniin on määrätty yhteensä yli 10 100 henkilöä.

– Uusista tartunnoista 28 prosenttia on todettu karanteeniin asetetuilta, mikä auttaa tartuntaketjujen katkaisussa, sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi.