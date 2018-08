THL terveystuotteena markkinoidusta hopeavedestä: yksiselitteisesti haitallista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hopeavettä markkinoidaan Internetissä sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä ravintolisäksi.

Suomessa ja maailmalla viranomaiset ovat puuttuneet hopean markkinointiin. Lääkinnällisessä käytössä ja ravintolisänä hopeavesi on yksiselitteisesti haitallista.

– Hopea ei ole elimistön tarvitsema hivenaine, kuten esimerkiksi rauta. Vaikka elimistö sietää hopeaa pieninä määrinä, on hopean lisääminen elimistöön turhaa ja vaarallista. Liiallinen määrä hopeaa on elimistölle myrkyllistä, eikä pienemmistäkään määristä ole voitu osoittaa terveyshyötyjä. Hopean runsas saanti joko vahingossa tai tarkoituksellisesti on kirjallisuuden mukaan johtanut myrkytyksiin säännöllisesti, THL toteaa.

Suun kautta saatu hopea jakaantuu elimistön kaikkiin kudoksiin, mukaan lukien aivot ja sikiö. Sikiöt ja lapset ovat aikuisia herkempiä hopean myrkyllisille vaikutuksille.

Hopea häviää elimistöstä hitaasti, joten päivittäin otetusta hopeavedestä kertyy hopeaa elimistöön. Jo muutaman ruokalusikallisen päivittäinen annos hopeavettä voi johtaa myrkytykseen. Ihmisillä myrkyllinen määrä hopeaa näkyy ihon sinisenharmaana värinä (argyria).

Muita myrkytysoireita ovat mahakivut, allergia, nenäverenvuoto, neurologiset oireet, kuten kouristukset, sekä vaikutukset hengitys- ja verenkiertoelimiin.

Mikrobeja tuhoavan vaikutuksensa takia hopeaa käytetään juomaveden puhdistukseen esimerkiksi retkiolosuhteissa. Tällaisesta käytöstä on riskinarviointi EU:ssa meneillään. Erittäin pieniä hiukkasia sisältävän nanomuotoisen hopean käyttö juomaveden desinfiointiin on kaikissa EU-maissa kielletty.

– Vastuu hopeaa sisältävien, juomaveden desinfiointiin käytettävien valmisteiden turvallisuudesta on kemikaalilainsäädännön mukaan niitä markkinoille saattavilla yrityksillä. Kuluttajien vastuulla on noudattaa tuotteiden käyttöohjeita, THL toteaa.