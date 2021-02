THL tarkensi ohjettaan koronatestauksesta rajoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL suosittelee, että kaikki riskimaista tulevat matkustajat ohjataan koronatestiin rajanylityspisteellä.

Jos rajanylityspisteellä ei ole näytteenottomahdollisuutta, pitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ohjeen mukaan hakeutua testiin matkustajan oleskelu- tai asuinkunnassa noin vuorokauden sisällä maahantulosta.

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki ne matkustajat, jotka ovat 14 vuorokauden sisällä ennen maahantuloa oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 henkilöä/14 vrk (ns. riskimaa).

Matkustajaa ei tarvitse ohjata testiin, jos hänellä on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä (PCR- tai antigeenitesti) tai luotettava todistus sairastetusta koronainfektiosta, jos sairaudesta on alle kuusi kuukautta.

Lisäksi THL suosittelee, että rajanylityspaikan terveysviranomaiset keräävät ja toimittavat riskimaista tulevien, terveystarkastukseen osallistuvien matkustajien henkilö- ja yhteystiedot oleskelu- tai asuinpaikkakunnan tartuntatautiviranomaisille, jotka ohjaavat matkustajat vielä toiseen koronavirustestiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahantulosta.

Jos matkustaja oleskelee maassa alle 72 tuntia tai jos matkustaja on sairastanut koronan, tietoja ei kerätä 72 tunnin testiin ohjaamista varten.

Maahantulopisteen viranomaiset sekä oleskelu- tai asuinpaikkakunnan tartuntatautiviranomaiset ohjeistavat matkustajia toimimaan niin, ettei kontaktia ja tartunnanmahdollisuutta perheen ulkopuolisiin ihmisiin synny ennen molempien testitulosten valmistumista.

THL:n mukaan tärkeää on, että rajanylityspaikoilla suositellaan matkustajille kasvomaskin käyttöä ja julkisen liikenteen käytön välttämistä, kun he siirtyvät maahantulopisteeltä eteenpäin. Paras vaihtoehto siirtymisiin on yksityisen auton tai taksin käyttö.

Lisäksi matkustajaa ohjeistetaan varovaisuuteen sosiaalisissa kontakteissa vielä seuraavan viikon ajan negatiivisten testitulosten varmistuttua. Kaikkien matkustajavirtojen ohjauksessa on noudatettava normaaleja hyviä käytäntöjä turvaväleistä.

Uusien koronavirusvarianttien väestölle aiheuttama tartunnanvaara on arvioitu erittäin merkittäväksi.

Virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi määrätä henkilön 14 vuorokauden mittaiseen karanteeniin, mikäli mahdollisen tartunnan leviämisen estämistä ei voida luotettavasti muuten varmistaa.

Jos henkilö esimerkiksi kieltäytyy testaus- ja karanteenikäytännöistä, voi karanteeniin määrääminen olla perusteltua. Karanteenimääräykset annetaan yksilöllinen arvion perusteella.

Poikkeuksia työmatkaliikenteessä

Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä säännöllisessä työmatkaliikenteessä kulkevia ei ohjata testeihin jokaisen rajanylityksen aikana. Heidän kohdallaan hyväksytään negatiivinen koronavirustestitodistus, jos testi on otettu alle seitsemän vuorokautta ennen rajanylitystä. Heiltä ei myöskään kerätä yhteystietoja 72 tunnin testiin ohjaamista varten.

Testaus ja suositus omaehtoisesta karanteenista ei koske tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään. Heille on laadittu omia työtehtäviin sopivia ohjeita, jotka jaetaan rajalla. Testauksia maahantulopisteillä voidaan kuitenkin suosittaa.

Testaus on aina perusteltua, mikäli henkilöllä on koronavirukseen soveltuvia oireita tai hän itse epäilee tartuntaa.

Huoltovarmuuden kannalta tärkeiden henkilöiden ja muiden erityisryhmien kohdalla, tehtävän suorittaminen tulee suunnitella paikallisen tartuntataudeista vastaavan tahon kanssa siten, että omaehtoista karanteenia ja testauskäytäntöjä voidaan noudattaa. Pääsääntöisesti henkilöille suositellaan siis aina testausta rajalla, ellei ennakkotestin tulosta ole.

Yhteystiedot kerätään, mikäli oleskelu maassa kestää yli 72 tuntia, jotta henkilöt voidaan ohjata toiseen testiin. Poikkeukset on sovittava paikallisten terveysviranomaisten kanssa siten, että terveysturvallisuus voidaan taata.