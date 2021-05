THL sanoo takaiskujen vaara olevan nyt iso

Koronaviruksella on yhä mahdollisuus levitä ja aiheuttaa paikallisia epidemioita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n johtaja Mika Salminen arvioi koronavirusepidemian laantuneen viime aikoina koko EU:n alueella.

Tartuntojen ja kuolemantapausten määrä on laskenut jo lähes kahden kuukauden ajan. Poikkeuksiakin on Suomen lähialueilla, sillä tilanne on heikentynyt Latviassa ja Liettuassa. Pienestä kohentumisesta huolimatta Ruotsin ilmaantuvuusluku on edelleen korkealla tasolla.

Mika Salminen varoitti, ettei epidemia ei ole vielä ohi. Suomessa muutaman viikon takainen laskutrendi on päättynyt.

– Ei ole selvää, vaikuttivatko tähän pyhät vai yhteiskunnan asteittainen avaaminen. Koska kaikkia ei ole vielä rokotettu varsinkaan kahdella annoksella, niin viruksella on yhä hyvät mahdollisuudet levitä ja aiheuttaa epidemioita. Näitä onkin jo nähty paikallisesti, Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Viime aikoina viruksen ilmaantuvuudessa on ollut kasvua lähinnä 10–19-vuotiaiden ikäryhmässä. Britannian ja Etelä-Afrikan muunnokset ovat olleet testien mukaan yleisimpiä, mutta myös Intian varianttia on havaittu parikymmentä kappaletta.

– On syytä muistaa, että muunnokset voivat tarttua aiempaa herkemmin. Mutta kyllä näitäkin tartuntaketjuja saadaan katkaistua, kunhan tapaukset todetaan riittävän aikaisin, Mika Salminen sanoi.

Huolestuttavin tilanne on Keski-Pohjanmaalla, jossa ilmaantuvuus on noussut muutamassa viikossa lähes nollasta huippulukemiin. Myös Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen tilannetta seurataan tarkasti.

– Takaiskujen mahdollisuus on iso, eikä tilanne ole vielä ohi. Varovaisuuteen on yhä tarvetta, Salminen sanoi.

