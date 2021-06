THL suosittelee riskiryhmiin kuuluvien 12-15-vuotiaiden rokottamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Riskiryhmiin kuuluville annetaan Biontech-Pfizerin rokotetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että sairautensa tai tilansa vuoksi vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset aloitettaisiin Suomessa.

Perusteena on, että tiettyjä sairauksia, kuten vaikeaa sydänsairautta tai jatkuvaa lääkitystä vaativaa astmaa, sairastavien nuorten arvioidaan hyötyvän koronarokotuksesta merkittävästi.

Euroopan tartuntatautiviraston kootussa tutkimusaineistossa on nähtävissä, että perussairaudet lisäävät tapausten pienestä lukumäärästä huolimatta myös 12–15-vuotiaiden koronavirustartunnan saaneiden sairastavuutta ja kuolleisuutta.

– Suomessa lasten ja nuorten sairaalahoidon tarve on koronan vuoksi ollut toistaiseksi vähäistä, mutta sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia on ollut myös meillä, THL:n ylilääkäri Otto Helve kertoo tiedotteessa.

Taustasairaus tai sen hoito voivat heikentää immuunipuolustusta ja lisätä vakavan koronavirustaudin riskiä myös lapsilla ja nuorilla. Myös taustasairaus voi vaikeutua koronavirusinfektion vuoksi.

Yhdysvalloissa ei ole ilmennyt turvallisuushuolia

Riskiryhmiin kuuluville 12–15-vuotiaille voidaan antaa Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta, sillä se on ainoa koronarokote, jolla on tällä hetkellä myyntilupa 12 vuotta täyttäneiden rokottamiseen. Euroopan komissio on hyväksynyt Biontech-Pfizerin koronarokotteen myyntiluvan laajentamisen koskemaan myös 12–15-vuotiaita.

THL:n mukaan Yhdysvalloissa miljoonat 12–17-vuotiaat ovat saaneet Biontech-Pfizerin koronavirusrokotteen, eikä rokotteiden turvallisuusseurannasta ole ilmennyt erityisesti tätä ikäryhmää koskevia turvallisuushuolia.

Lasten riskiryhmät ovat samat kuin 16 vuotta täyttäneiden riskiryhmät, jotka on aiemmin määritelty koronarokotusjärjestystä varten. Poikkeuksena aikuisten riskiryhmiin on ainoastaan ylipaino, jonka arvioimiseksi THL suosittelee käytettävän lasten painoindeksiä eli ISO-BMI:tä.

– Arvioimme, että vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluu Suomessa enintään 30 000 iältään 12–15-vuotiasta nuorta. Ryhmä on saapuvien rokotteiden määrään nähden pieni, joten kannustamme kuntia tarjoamaan rokotusta mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti kummallekin ryhmälle, Helve sanoo.

Hänen mukaansa 12–15-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien rokottaminen ei juurikaan hidasta aikuisten koronarokotuksia, joten kuntien ei tarvitse perua tai siirtää aikuisten rokotusaikoja.