THL: Suomessa nyt 90 koronakuolemaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on Suomessa nyt yhteensä 90. THL kuitenkin huomauttaa, ettei määrä sisällä kaikkia sairaaloiden ulkopuolella tapahtuneita kuolemia. Eiliseen verrattuna kuolleiden määrä on noussut kahdeksalla.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä koronaviruksen vuoksi Suomessa 199 henkilöä. Heistä osastohoidossa on 129 ja tehohoidossa 70.

THL:n mukaan 70 kuolleesta on saatavilla tietoja. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta.

Testattuja näytteitä on Suomessa tällä hetkellä noin 55 600, joista virus on todettu 3 681 näytteessä.

Todetuista tapauksista 2 370 sijaitsee Uudellamaalla ja yli puolet niistä Helsingissä.