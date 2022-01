THL: Suomessa 5492 uutta koronatartuntaa – täällä eniten

Sairaalahoidossa koronan vuoksi on 398 potilasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 5 492 uutta koronavirustartuntaa.

Helsingissä uusia tartuntoja on 1 153, Espoossa 440, Vantaalla 400, Tampereella 390, Turussa 115, Vaasassa 125 ja Lahdessa 182.

Viikko sitten tiistaina vastaava luku oli 2 714. Kaksi viikkoa sitten tiistaina vastaava luku oli 2 042.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 61 539. Kaksi viikkoa sitten se oli 25 112.

THL ei enää ilmoita koronatartuntalukuja viikonloppuisin. THL:n mukaan epidemiaa ei voi enää kuvata vuorokautisilla tartuntaluvuilla kuten aiemmin. Muun muassa testauksen vähenemisestä seuraa, että luvut eivät enää välttämättä ole samalla tavalla vertailukelpoisia. Testimäärien väheneminen voi olla osasyy siihen, että todettuja tapauksia on vähemmän kuin ennen.

Hätäjarru päälle. @STM_Uutiset @THLorg @valtioneuvosto . Kuolleisuus on ennätystasolla. En näe tilannetta mitenkään eettisesti kestävänä. Jonkun täytyy nyt ottaa vetovastuu, että edes osa kuolemista ja pitkäaikaissairaista voidaan välttää. @KristaKiuru @MarinSanna @KirsiVarhila https://t.co/IrPrniK3QF

Mikä tätä maata vaivaa? Ihan sama on meilläkin todellinen uhka. Siihen ei tarvita terveydenhuollon romahtamista vaan riittää, että tarpeeksi ihmisiä on sairaana yhtä aikaa. Omikron on deltaa lievempi, mutta se ei auta tässä. Täällä ei tajuta miten luvut kasvaa nyt. pic.twitter.com/NLR97MXbzU

