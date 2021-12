THL päivitti korona-arvioita: Mukana äänestäminen ja vaalitilaisuudet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL:n johtaja Mika Salminen muistuttaa riskien olevan pienempiä ulkona.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt koronavirusepidemiaan liittyvää tapahtumien ja kokoontumisten riskinarviota ja siihen liittyvää taulukkoa.

Arvioon on nyt lisätty erilaisia vaalikampanjoihin ja äänestämiseen liittyviä tilaisuuksia. Taulukkoon on myös lisätty arvio istumapaikattomien ja istumapaikallisten ulkokatsomoiden riskipotentiaalista turvavälein ja ilman turvavälejä.

– Ulkona tartuntariski on huomattavasti alhaisempi verrattuna sisätiloihin. Ilmanvaihdolla, maskeilla, käsihygienialla sekä ruuhkien välttämisellä saadaan edelleen vähennettyä tartuntariskiä sekä sisätiloissa että ruuhkaisissa ulkotiloissa, THL:n johtaja Mika Salminen sanoo tiedotteessa.

Alueiden viranomaiset voivat THL:n mukaan käyttää riskinarviointitaulukkoa tukena arvioitaessa eri tilaisuuksiin liittyvää tartuntariskiä ja leviämispotentiaalia.

Taulukossa arvioituihin tartunnan olosuhderiskeihin vaikuttaa THL:n mukaan kuitenkin myös yleinen epidemiatilanne, joka voi myös vaihdella paikallisesti ja alueellisesti. Viranomainen toteaa, että taulukkoa on tulkittava huomioiden ajantasainen infektiopaine.

Tämän linkin takaa löytyvään taulukkoon on päivitetty kohtalaisen riskin tapahtumaksi esimerkiksi ”vaalikampanjatilaisuus sisätiloissa, jossa ei istumapaikkoja”. Vähäisen riskin tilanteiksi on taas kirjattu sisätiloissa järjestettävä vaalikampanjatilaisuus, jossa istumapaikat on määritelty ja ulkotiloissa turvavälein järjestettävä vaalikampanjatilaisuus.

Äänestäminen on niin ikään kirjattu hyvin vähäisen riskin toiminnaksi.