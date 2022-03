THL päättänee tänään neljänsistä rokotuksista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta odotetaan tänään päätöstä, ryhdytäänkö neljättä koronarokoteannosta suosittelemaan laajemmin ikäihmisille. Asiasta uutisoivat Yle ja MTV Uutiset.

Joulukuun lopulta lähtien THL on suositellut neljättä rokoteannosta vakavasti immuunipuutteisille ihmisille.

– Valmistaudutaan siihen, että niille, jotka ovat suurimmassa riskissä ikänsä tai terveydentilansa vuoksi, voidaan antaa lisäannoksia, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Pelkkää taudin leviämistä ei Nohynekin mukaan pyritä estämään neljännellä rokotteella.

Ylelle Nohynek korostaa, että punnittavana on ollut, pystytäänkö Suomessa rokotteiden lisäannoksilla estämään vakavan taudin aiheuttamia kuolemia ja mikä on oikea hetki.

Odotettavissa on, että epidemia laantuu taas keväällä ja uutta nousua voi tulla syksyllä.

– Tässä on kysymys siitä, onko lisäannoksia parempi antaa nyt vai myöhemmin syksyllä. Immunologinen vaste on yksi tärkeistä kysymyksistä. Hyvin tiheästi annettavat annokset eivät ole optimi tapa toimia. On täytynyt punnita, mitä pystytään ehkäisemään lisää, jos ylimääräisiä annoksia annetaan nyt, Nohynek sanoo Ylen haastattelussa.