THL-päällikkö vetoaa: Yksityinen sektori avuksi testaamiseen?

Maarit Leinonen pitää viiden päivän testijonoja huolestuttavina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) projektipäällikkö ja epidemiologi Maarit Leinonen ehdottaa yksityisen sektorin ottamista mukaan koronatestaukseen testijonojen purkamiseksi.

– Nyt, kun on tehty erinomaisia päätöksiä koskien matkailijoiden karanteeneja ja pakkotestaamista, niin puhuttaisiinko seuraavaksi siitä testikapasiteetista?, Maarit Leinonen kysyy Twitterissä.

Hän nostaa esille tamperelaisen korkeushyppääjän ja väitöskirjatutkijan Osku Torron päivityksen Tampereen testijonoista. Torro kertoi maanantaina, että Tampereella jonot ovat venyneet julkisella puolella jopa viiden päivän mittaiseksi.

Yksityisellä puolella Tampereella vapaan ajan sai heti.

– Miten olisi yksityissektori avuksi testaamiseen sen sijaan, että jaetaan maanantaina testiaikoja lauantaille?! #koronafi, THL-päällikkö kysyy.

Terveystalon laboratoriodiagnostiikan johtaja Eeva Nyberg-Oksanen on todennut Terveystalon pystyvän yksinään tuottamaan tarvittaessa noin 2000 koronatestiä vuorokaudessa. Tällä hetkellä koko Suomessa testejä otetaan päivittäin noin 15 000 kappaletta. Mehiläisellä vuorokaudessa testejä tehdään noin 1300 kappaletta.

Yhteensä yksityisen sektorin on arvioitu pystyvän tuottamaan noin 4 000 koronavirustestiä päivässä. Sosiaali- ja terveysministeriö STM on aiemmin kieltäytynyt testausavusta.

Tällä hetkellä koronatestit ovat asiakkaille maksuttomia vain julkisella puolella. Esimerkiksi Terveystalossa koronatestien hinta on 205 euroa ja se on Kela-korvattava. Kela-korvaus on 56 euroa eli testin hinta Kela-korvauksen jälkeen on 149 euroa.

