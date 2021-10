THL-päällikkö tyrmistyi: Levittääkö SDP disinformaatiota?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeripuolueen koronasanoma on Maarit Leinosen mukaan väärä.

Pääministeripuolue SDP antaa ymmärtää koronaepidemian olevan päättymässä, vaikka samaan aikaan pelätään tehohoidon ylikuormittumista. Näin kirjoittaa THL:n tutkimuspäällikkö, epidemiologian dosentti Maarit Leinonen sunnuntaina Twitterissä.

Leinonen kuvailee SDP:n toimintaa jopa ”disinformaatiokampanjaksi”.

– Demarit on näemmä aloittanut pääministerin baarikierroksia tukeakseen tälläisen disinformaatiokampanjan siitä, että korona on ohi samaan aikaan, kun sairaaloista kuuluu huolestuneita ääniä, kun tehohoitopaikat uhkaavat loppua. Ensin Nasima (Razmyar) sitten Tarja (Halonen). Kuka seuraavaksi?

Leinonen viittaa presidentti Tarja Halosen viestiin, jossa tämä toteaa ”koronan alkavan olla ohi”. Leinonen kritisoi myös pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyarin (sd.) korona-aiheisia kannanottoja.

Razmyar kehotti Helsingin Uutisten mielipidekirjoituksessa lauantaina ihmisiä palaamaan normaaliin.

– Vaikka tietty epävarmuus on varmasti läsnä vielä jonkin aikaa, täytyy uskoa, että pahin on ohitse. Nyt on aika elää, Razmyar kirjoitti.

Leinonen epäilee talouden olevan pääasiallisena syynä SDP:n asennoitumiselle. Leinonen spekuloi myös tammikuussa 2022 järjestettävien aluevaalien vaikutuksella, sillä äänestäjille ei haluta aiheuttaa ”pahaa mieltä”.

Tehohoidon kuormittumisen mahdollisuus on ollut viime päivinä runsaasti esillä.

– Teholla olevien koronapotilaiden määrä pyörii 30 tasossa. 50 on maksimi josta voidaan selvitä ilman että tilanne vaikuttaa muiden potilaiden hoitoon ! Tämä ei siis ole pienimmässäkään määrin rokottamattomien ihmisten ongelma, vaan jossain tapauksessa SINUN ja minun ongelma, varoittaa anestesia- ja tehohoidon ylilääkäri Risto Kuosa Twitterissä.

