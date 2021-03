THL-päällikkö pöyristyi jäljityksestä: Lähinnä vitsi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maarit Leinosen mukaan Suomi käy kilpajuoksua virusvariantteja vastaan.

THL:n tutkimuspäällikkö ja epidemiologian dosentti Maarit Leinonen on huolissaan tartunnanjäljityksen tilasta kouluissa.

Hän on jakanut Twitter-sivuillaan kuvan helsinkiläiskoulun lähettämästä viestistä. Koulun viesti on lähetetty tänään lauantaina puolen päivän aikaan. Viestissä ilmoitetaan lähes kaksi viikkoa sitten tiistaina 16.3. tapahtuneesta mahdollisesta altistumistilanteesta.

– Hyvät oppilaat, huoltajat ja koulun henkilökunta. Helsingin epidemiologinen toiminta tiedottaa, että 16.3.2021 koulun tiloissa olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Epidemiologinen toiminta kartoittaa altistuneet ja ottaa heihin yhteyttä. Jos yhteydenottoa ei tule ja olet oireeton ja hyvävointinen, voit jatkaa normaalia arkea, viestissä kerrotaan.

– Helsingin tartunnanjäljitys koulualtistumisissa ei kyllä edelleenkään saa minulta minkäänlaista kiitosta. Lähinnä se on vitsi, joka ei naurata yhtään, Maarit Leinonen toteaa Twitterissä julkaisemassaan päivityksessä.

Leinonen on aiemminkin arvostellut kovin sanoin tartunnanjäljityksen toimivuutta. Hän huomauttaa tilanteen olevan erityisen haastava, koska virus leviää jo ennen oireita.

– Tartunnat pakenevat koko ajan jäljittäjien edessä, ellei ketjuja saada välittömästi poikki, Leinonen sanoo.

– Se ei ole jäljittäjien vika, he tekevät parhaansa – tehtävä vain on mahdoton. En usko, että palkka on rekrytoinnissa kynnyskysymys, hän jatkaa.

Helsingin Uutisten mukaan pienten lasten tartuntamäärä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueella jopa kuusinkertaistunut. Myös tartunnanjäljityksessä on ruuhkaa ja viivettä.

Leinosen mukaan rokotteiden antoa tulisi alueellisesti painottaa nyt etenkin Uudellemaalle.

– Rokotteiden painotettu jakaminen pitää aloittaa nyt heti, eikä odottaa sitä, että riskiryhmät kaikkialla Suomessa on rokotettu. Tämä on kilpajuoksua virusvariantteja vastaan.

