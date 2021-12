THL:n mukaan omikron-käänne ei muuta arviota aluevaaleista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaalit ovat laitoksen mukaan vähäisen riskin toimintaa. Virkailijoille tarjotaan vastaavat suojaimet kuin sote-henkilöstöllä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tammikuun aluevaalit ovat järjestettävissä terveysturvallisesti omikron-virusmuunnoksen leviämisestä huolimatta. Asiantuntija Dinah Arifulla korostaa, että vaalit ja äänestäminen ovat lähtökohtaisesrti vähäisen riskin toimintaa, jossa kyse on hyvin lyhytaikaisesta kontaktista.

Vaalit on suunniteltu toteutettavaksi niin, että siellä noudatetaan hyvää käsihygieniaa, riittäviä etäisyyksiä jonottaessa sekä maskin käyttöä, vaikka maskittomuus ei ole este äänestämiselle.

– Emme ole tulleet siihen johtopäätökseen, että myöskään omikron aiheuttaisi tälle sellaista vaaraa, että vaaleja olisi syytä siirtää tai että vaalien toteutumiselle olisi esteitä, sanoo Arifulla Verkkouutisille.

Mitä tulee vaalivirkailijoiden terveysturvallisuuteen ja mahdollisiin äkillisiin sairastumisiin, Arifulla korostaa jo marraskuussa annettua ohjeistusta:

– Oikeusministeriö on ohjeistanut tästä jo hyvissä ajoin, että siinä vaiheessa kun rekrytoidaan ihmisiä, sijaisia tulee olla riittävän paljon, jotta vaalit on mahdollista toteuttaa oikein siinäkin tilanteessa, että vaalitoimitsijoita yllättäen sairastuu.

– Kuntien vaalitoimitsijoille on lähtenyt myös muistutusta siitä, millä keinoilla suojaudutaan. Heille tarjotaan samankaltaiset suojaustason suojaimet kuin esimerkiksi sote-työntekijöillä. On kannustettu ottamaan rokotussuojaa ja heillä on käytössään käsihuuhteen lisäksi maskeja ja tarvittaessa myös visiirejä.

Mitä tulee taas äänestäjiin, heitä on kannustettu äänestämään ennakkoon, mikäli vain mahdollista.

– Äänestämistä ei kannattaisi jättää vaalipäivään, vaan pyrkiä hyödyntämään koko äänestysaika. Ettei äänestäminen jäisi sen takia toteutumatta, jos äänestyspäivänä sairastuu.

Tammikuun aluevaaleihin mennessä iso osa suomalaisista ei todennäköisesti ehdi saada vielä kolmatta rokotetta. Minkälaisena riskinä pidät tätä?

– Ylipäätään se, että on ottanut rokotussuojan, tarjoaa jo hyvän suojan vakavilta tautimuodoilta. Myöskään kolmas rokote ei autuaaksi tee eli se ei välttämättä estä tartuntoja tulemasta, mutta vahvistaa entuudestaan vakavien tautimuotojen riskin pienenemistä heillä, keillä on lähempänä kuutta kuukautta se rokotusväli.

Arifulla muistuttaa myös, että viimeisen kahden viikon aikana rokotustaso on noussut, ”ei pelkästään kolmosannosten, vaan myöskin ykkös- ja kakkosannosten osalta”.

– Ja se on vielä tärkeämpää, että ne ovat olemassa siellä pohjalla.

Äänestyspaikalla ei kysellä rokotuksista eikä vaalivirkailijoitakaan velvoiteta testeihin. Miten arvioisit tähän liittyen riskejä ja voisiko tällaista testausta vaatia?

– Vaalit on arvioitu vähäisen riskin toiminnaksi. Toki toivomme, että kaikki – myöskin vaalitoimitsijat – käyttäytyvät terveysturvallisesti. Nykylainsäädännön mukaisesti ei ole mahdollisuuksia vaatia tällaisissa tilanteissa rokotuksia tai testituloksen esittämistä.

