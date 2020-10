THL ohjeistaa syyslomien viettoon

Koronan leviämisriskiä voi pienentää myös omilla teoilla.

Koululaisten syyslomaviikoilla 42 ja 43 moni suomalainen matkailee kotimaassa. Turvaväleistä on pidettävä huolta, kun liikutaan paikoissa, joihin kerääntyy runsaasti ihmisiä.

Joukkoliikenteessä ja sisätiloissa, joissa etäisyyttä ei voida pitää, on suositeltava käyttää maskia. Hygieniasta huolehtiminen edesauttaa oman ja muiden kotimaan matkan onnistumista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL toteaa.

Ruskaretkiltä useisiin kuntiin eri puolille Suomea palanneet tartunnan saaneet ovat esimerkki siitä, miten tautia voi levitä alueille, joilla koronavirusta ei ole hetkeen todettu.

– Koronavirustartuntojen määrä voi yksittäisestäkin altistumistilanteesta nousta suureksi, kun palataan kotikuntaan ja jatkotartuntoja ehtii tapahtua esimerkiksi lähipiirissä ennen selkeiden oireiden alkamista, kuvailee THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta.

– Matkailuyrittäjät ovat panostaneet turvallisuuteen ja hygieniaan. Heidän tekemänsä järjestelyt, kuten porrastetut hotelliruokailut sekä erilaisten aktiviteettien henkilörajoitukset ja hygieniatoimet, auttavat osaltaan tartuntariskin hallinnassa. Näitä yrittäjien laatimia ohjeita on syytä noudattaa, Kiviranta jatkaa.

Näin voit pienentää koronaviruksen leviämisriskiä:

• Lataa Koronavilkku puhelimeesi. Näin saat tiedon, jos olet tietämättäsi altistunut koronavirukselle matkasi aikana.

• Muista käsi- ja yskimishygienia.

• Käytä maskia joukkoliikenteessä ja sisätiloissa, jos et pysty pitämään turvaväliä.

• Jos sinulla on koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu testiin.

• Älä lähde matkalle, jos sinulla on lieviäkään oireita.

• Myös taukopaikoilla on pidettävä huolta hygieniasta, turvaväleistä sekä käytettävä maskia tarvittaessa.

• Huomioithan, että matkakohteesi koronarajoitukset voivat erota kotipaikkakuntasi tilanteesta.

• Noudata matkailuyrittäjien hygienia- ja muita turvallisuusohjeita.