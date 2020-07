THL muutti rankasti viruslukuja – mitä helmikuussa tapahtui?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusien tilastojen mukaan helmikuun lopussa oli 20 tartuntaa yhden sijasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n julkaisemat uudet koronavirustilastot antavat aiemmasta poikkeavan kuvan epidemian etenemisestä Suomessa.

Tilastoja on korjattu kesän mittaan tarkastuslaskelmissa, sillä THL:n mukaan luvuissa on ollut tapausten yhdistämisiä, virheellisiä ilmoituksia ja muita raportointiin liittyviä virheitä. Osa tartunnoista on kirjattu kahteen kertaan.

THL:n lukuja tutkinut Ilkka Rauvola huomauttaa Twitterissä, että 1281 tapausta siirrettiin aikaisemmille päivämäärille. Epidemia näyttää hetkellisesti kiihtyneen kesäkuun loppupuolella.

– Seurauksena kuva epidemian kasvusta muuttui aika tavalla, Rauvola sanoo.

Hän ihmettelee alkukevään tapahtumia, sillä helmikuun 26. päivänä uutisoitiin vain yhdestä uudesta Covid-19-tapauksesta Ivalossa havaitun lisäksi. Tuoreiden lukujen valossa tartuntoja kuitenkin oli tuolloin jo 20 kappaletta.

THL:n johtaja Mika Salminen sanoi 15. helmikuuta Savon Sanomille, ettei epidemian leviämisestä Euroopassa olisi merkkejä.

THL:n julkistamissa tilannekatsauksissa ei tarkemmin selitetty päivitettyjä lukuja, vaikka tapausten yhteismäärän todetaan muuttuneen.

Tuoreiden lukujen mukaan epidemian huippu oli huhtikuun 6. päivän sijasta jo maaliskuun 29., jolloin tapauksia oli 218 kappaletta. Uusien tartuntojen määrä pysyi suhteellisen tasaisena 29. huhtikuuta asti.

Useiden ihmettelyjen jälkeen THL antoi lopulta torstaina vastausta arvoitukseen tällä twiitillään:

Koronainfektioiden tilastointipäivän laskentaa on päivitetty. Mikäli tapauksesta on tehty vain lääkärin ilmoitus, tilastoituu tapaus nyt potilaan oireiden alkamisajankohdan mukaan. Aiemmin nämä tapaukset kirjautuivat ilmoituksen tekopäivälle.

Diagnoosit olisi siis nyt tilastoitu oireiden alkamisajankohdan mukaan. Ilkka Rauvola ihmettelee twitterissä kuitenkin, missä ovat helmikuussa tehtyjen testien määrät ja tieto positiivisista tuloksista sekä miksi määritelmät ovat muuttuneet keskiviikon ja torstain välillä.

Tässä kuva uusista tapauksista sen jälkeen kun siniset ja keltaiset alueet on laskettu yhteen. Epidemian huippu siirtyi huhtikuun 6. päivästä maaliskuun 29. päivälle (218 tapausta). Uusien tapausten määrä pysyi varsin tasaisena 29.4. asti. Kesäkuun nousu oli merkittävä.

18/x pic.twitter.com/cS9d4LHVWk — Ilkka Rauvola (@jukka235) July 15, 2020

THL:n datanhallintaongelmat osa x. Vielä toissapäivänä elettiin siinä luulossa, että esimerkiksi 18.3. Suomessa oli yhteensä 523 todettua COVID-tartuntaa. Tuorein data osoittaa kuitenkin nyt lukemaa 1101. Aivan. Mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu?

Suomessa testien määrän kasvu on nyt noussut 5 prosenttiin päivässä. En tiedä, pystyykö se kasvamaan vielä nopeammin. Mutta haaste on siinä, jos uusia tapauksia rupeaa tulemaan 3200 eri koulussa. Tracking on vaikeaa jo nyt. Tilanne ei ehkä kovin kauaa pysy hallinnassa.

27/x pic.twitter.com/PdxWOubu54 — Ilkka Rauvola (@jukka235) July 15, 2020