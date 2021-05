THL muuttaa karanteenikäytäntöjä

Karanteenikäytännöt muuttuvat koronarokotetuilla ja taudin sairastaneilla.

Jos olet altistunut koronalle, sinua ei määrätä karanteeniin seuraavissa tapauksissa, jos olet saanut kaksi rokoteannosta ja toisesta annoksesta on kulunut viikko, olet saanut yhden rokoteannoksen kuuden kuukauden sisällä siitä, kun sinulla on todettu koronatartunta ja rokotuksestasi on kulunut viikko tai sinulla on lääkärintodistus siitä, että sinulla on kuusi kuukautta aiemmin todettu koronatartunta.

Tosin Terveyden ha hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan tartuntatautilääkäri voi arviossaan päättää toisinkin. Tartuntatautilääkäri tekee koronavirukselle altistumisesta riskinarvion, jossa hän ottaa huomioon tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa rokotteen tehoon. Näitä ovat muun muassa paikallinen virusmuunnostilanne sekä ikä ja mahdollinen perustauti.

Muuttuneet karanteenikäytännön ohjeet koskevat myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Koronavirusinfektioita koskeva toimenpideohje sekä pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksiköille suunnattu ohje on myös päivitetty tämän mukaisesti. Sairaalapotilaille ja hoivakotien asukkaille on omat erilliset ohjeet.

THL toteaa, että rokote suojaa hyvin koronaa ja sen vakavia muotoja vastaan.

– Rokote ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Siksi on tärkeää, että myös yhden tai kaksi rokoteannosta saaneet huolehtivat turvaväleistä, käyttävät kasvomaskia, pesevät käsiä ja noudattavat muita ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.