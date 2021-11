THL mukana yli tuhannen lapsen tilaisuudessa, STM moittii massatapahtumia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Loppuunvarattuun tapahtumaan Heurekassa on kutsuttu 1500 koululaista.

Tiedekeskus Heurekaan suunniteltu suurtapahtuma on herättänyt hämmentyneitä reaktioita heikentyneen epidemiatilanteen johdosta.

Tutkitun tiedon teemavuoden päätöstapahtuma on määrä järjestää 9. joulukuuta. Heurekaan tarjotaan päivällä vapaa pääsy 1 500 koululaiselle ja kello 14 jälkeen kaikenikäisille. Koululaisten osio on loppuunvarattu.

Teemavuoden järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on mukana järjestämässä päätöspäivän ohjelmaa. Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty THL:n osallistumista tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveysministeriöstä on moitittu alueita massatapahtumien järjestämisestä.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi torstaina Ylellä kaipaavansa alueilta aktiivisempaa otetta ja nykyistä tiukempaa linjaa.

– Alueilla pohditaan nyt suuririskisten tapahtumien kiristämistä. Kuitenkin alueet olisivat voineet niitä tehdä jo pitkin matkaa, sillä koronapassilla rajoituksista voi selvitä, Varhila sanoi.

HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen huomautti, että ohjeistus on ollut epämääräistä ja vaikeaa. Rajoitustoimenpiteet pitäisi pystyä tekemään ilman koronapassiharkintaa ja riskipistemallia, sillä niistä ei ole mainintaa lakipykälissä.

– Avit pyysivät näihin ohjausta ja vastauskirje oli sellainen, etten ainakaan itse siitä useampaa kertaa lukemalla saanut yhtään ohjausta, Järvinen totesi.

THL mukana järjestämässä koululaisten massatapahtumaa. Eli onko tämän tapahtuman toteutuminen/kieltäminen alueen vastuulla? Ymmärsinkö oikein Varhilan kommentin..https://t.co/qtkx2821AX — Eija Halonen (@EijaHalonen) November 11, 2021

"Tutkitun tiedon teemavuosi" Oletteko huomanneet että meillä on melkoisen paha pandemia menossa? Aika noloa pitää tämmöinen massatapahtuma tämmöisessä tilanteessa. Eikö järjen käyttö kuulu enää tieteeseen? — Ebidemiologi Kalmanen ⛔️🦠 (@EKalmanen) November 11, 2021

Tämä on huikea. THL mukana tapahtumassa, johon on kutsuttu 1500 lasta. Tutkittua tietoa. Toissapäivänä julkistivat tutkimuksen 13-15 v etäkoulun vaikutuksesta. Tänään Helve sanoi, että yksittäisten rajoitusten vaikutusta on erittäin vaikea erottaa kokonaisuudesta. 🤪🤡 https://t.co/zgW6QUaqXI — MarkusH (@markushaapala) November 11, 2021