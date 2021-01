THL muistuttaa: Töissä sisätiloissa on nyt pidettävä maskia

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta twiittaa laitoksen antamista uusista maskisuosituksista. Perjantaina uutisoitiin, että THL haluaa maskit nyt kouluihin kaikille yli 12-vuotiaille, eli esimerkiksi peruskoulussa kuudennestaä luokasta lähtien.

Pääjohtaja huomauttaa, että heidän suosituksessaan ovat nyt myös nämä tarkennukset paikoita jossa maskeja tulee käyttää:

* Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä.

* Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä.

– Kunkin omia #Covid19-torjuntatoimia on syytä tehostaa ja olla niiden noudattamisessa huolellinen. Tartuttavampien virusvarianttien aiheuttama uhka tartuntamäärien nopealle kasvulle on ilmeinen, Markku Tervahauta kirjoittaa.

– …voimakkaampaa ja jatkuvaa viestintää tarvitaan paitsi meiltä @THLorg , myös kaikilta yhteiskunnallisilta toimijoilta – so. kunnat, kaupungit, shp:t, yritykset ja työnantajat, järjestöt, media, liikennöitsijät jne. , hän jatkaa.

Jo aiemmin kasvomaskin käyttöä on suositeltu kaikilla työpaikoilla esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Kunkin omia #Covid19-torjuntatoimia on syytä tehostaa ja olla niiden noudattamisessa huolellinen. Tartuttavampien virusvarianttien aiheuttama uhka tartuntamäärien nopealle kasvulle on ilmeinen. @THLorg maskisuosituksessa (https://t.co/fccOBwuOGg) on myös nämä tarkennukset: pic.twitter.com/U26TjLFVhD

— Markku Tervahauta (@mapetti) January 9, 2021