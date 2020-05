Koronatartuntoja 5051 – testausta laajennetaan

THL:n mukaan tavoitteena on jatkossa testata kaikki joilla epäillään koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tuoreen tilannekatsauksen mukaan Suomessa on nyt todennettu 5 051 koronatapausta. Uusia tapauksia on edellisen päivän jälkeen tullut 56. Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 3 00

THL:n mukaan testausta aiotaan seuraavaksi laajentaa. Tavoitteena on jatkossa testata kaikki joilla epäillään koronavirustartuntaa.

– Testausta ja tartunnanjäljitystä laajennetaan, jotta mahdollisimman moni tartuntaketju voidaan selvittää ja epidemian etenemistä rajoittaa. Tällä hetkellä laboratoriot voivat testata yli 5 500 koronavirusnäytettä päivässä ja testauskapasiteettia kasvatetaan jatkuvasti, THL ilmoittaa tilannekatsauksessaan.

Koronaan liittyviä kuolemia on tähän mennessä raportoitu 218 ja näistä 157 on saatavilla tarkempia tietoja. THL:n mukaan kuolleista 53 prosenttia on miehiä ja 47 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.