THL kertoo: 44 uutta tartuntaa

Suurin osa tapauksista havaittiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan uusia laboratoriovarmistettuja koronavirustapauksia on 44 kappaletta. Tapauksista 39 havaittiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n alueella.

Tartuntoja on vahvistettu yhteensä 6443 kappaletta. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 112 henkilöä, joista tehohoidossa on 25.

THL:n mukaan Covid-19-sairaudesta parantuneita on Suomessa jo yli 5000. Tautiin on menehtynyt 301 henkilöä.

Euroopassa varmistettuja tapauksia on 1,47 miljoonaa ja koko maailmassa 4,9 miljoonaa.

