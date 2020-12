THL kehottaa viettämään joulua pienellä joukolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL:n mukaan joulukuun juhlat itsenäisyyspäivästä uuteenvuoteen kannattaa suunnitella turvallisiksi.

– Jouluna läheisten kanssa vietetty aika on tärkeää, eikä yksin kannata jäädä tänäkään vuonna. Nyt on kuitenkin hyvä juhlia samassa tilassa vain läheisimpien ihmisten kanssa ja käyttää luovuutta muiden tapaamisessa. Ikääntyneiden läheisten kohdalla on tärkeää noudattaa heidän toiveitaan joulunvietosta, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n johtaja Mika Salminen.

Hänen mukaansa joulukuun juhlien järjestämisessä on muistettava samat periaatteet kuin muulloinkin korona-aikana.

– Tärkeintä on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja yrittää huolehtia turvaväleistä. Kasvomaskia voi käyttää, jos siltä tuntuu. Tärkeää olisi myös juhlapyhinä hakeutua testiin lievienkin koronavirukseen sopivien oireiden kanssa ja muuten pysytellä oireisena kotona, Salminen opastaa.

THL:n mukaan loppuvuoden juhlien suunnittelussa kannattaa varautua siihen, että epidemian tilanne saattaa nopeasti vaihdella alueellisesti. Epidemian leviämisvaiheessa olevat kunnat voivat suositella rajoituksia myös yksityistilaisuuksien osallistujamääriin.

– Ohjeita noudattamalla jokainen voi vaikuttaa taudin leviämiseen ja suojella sekä omaa että muiden terveyttä, Salminen sanoo.

THL opastaa muistamaan nämä:

• Keskustele juhlapyhien viettämisestä läheisten kanssa etukäteen. Yhdessä kannattaa sopia, miten järjestätte mukavan juhlan mahdollisimman turvalliseksi kaikille.

• Juhli alle kymmenen hengen ryhmissä, mieluiten kotona läheisimpien ihmisten kanssa.

• Jos päätät lähteä kyläilemään, mieti, olisiko yöpyminen hotellissa mahdollista.

• Jos sinulle tulee oireita, älä osallistu kokoontumiseen tai peru järjestämäsi kokoontuminen ja hakeudu testiin.

• Muista huolellinen käsi- ja yskimishygienia myös joulukiireiden keskellä. Muistuta myös mahdollisia vieraita käsienpesusta ja tarjoa riittävästi käsidesiä.

• Vältä kiire ja tungokset. Hoida juhlaostokset kauppojen ruuhka-aikojen ulkopuolella tai tilaa paketit ja kauppakassit suoraan kotiin.