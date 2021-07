THL:n mukaan jokainen Venäjän rajan näyte Delta-muunnosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pietarista EM-kisoista palanneet nostivat koronaviruksen ilmantuvuuden jyrkkään kasvuun Suomessa.

Alustavat tulokset Venäjän rajalla jalkapallon EM-kisojen aikana otetuista näytteistä ovat valmistuneet, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Pienen otannan sekvensoinnissa on THL:n mukaan pystytty todentamaan, että jokainen rajan näyte on Delta-muunnosta.

Näytteistä saadaan THL:n mukaan lisää tietoa ensi viikolla.

Pietarista jalkapallon EM-kisoista palanneilla henkilöillä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan todettu 30.6. mennessä 386 positiivista testitulosta ja 50 jatkotartuntaa. Uudet tapaukset ovat kääntäneet koronaviruksen ilmaantuvuuden Suomessa jyrkkään kasvuun.

Tartuntojen ilmaantuvuus on noussut erityisesti 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä. Viime viikolla todetuista tartunnoista yli kolmannes todettiin 20-29-vuotiailla.

Eniten EM-kisaturistien tartuntoja on todettu Uudellamaalla. Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä kisaturistien tartuntoja on todettu 64, Pirkanmaalla 38 ja Varsinais-Suomessa 31.

WHO on nostanut Delta-muunnoksen huolestuttavien virusmuunnosten joukkoon sen nykyisten tietojen mukaan suuremman tartuttavuuden ja leviämistehon takia. Muunnosta on tavattu Suomessa ensimmäisen kerran maaliskuussa 2021 matkustamiseen liittyvissä tapauksissa.