THL-johtaja varoittelee kesän juhlinnasta: Älä ota riskejä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaikka koronan tautitilanne on helpottanut keväästä, tartuntariski on edelleen olemassa.

– Alkukesän juhlatilaisuudet lähestyvät. Ylioppilastutkinto, ammattiin valmistuminen tai ripille pääsy ovat tärkeitä etappeja, joita on syytä juhlistaa. Vaikka koronan tautitilanne on helpottanut keväästä, tartuntariski on edelleen olemassa koko maassa ja alueittain tilanne saattaa myös nopeasti heikentyä, sanoo THL:n johtaja Mika Salminen.

Hän muistuttaa, että juhlien järjestelyissä on noudatettava alueellisten viranomaisten antamia kokoontumisrajoituksia, jotka koskevat myös yksityistilaisuuksia.

– Lisäksi juhlissa kannattaa muistaa samat periaatteet kuin muulloinkin epidemia-aikana. Tärkeintä on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, noudattaa turvavälejä, käyttää tarvittaessa kasvomaskia ja varmistaa, että Koronavilkku-sovellus on toiminnassa puhelimessa.

Lievienkin koronavirukseen viittaavien oireiden takia pitää hakeutua testiin, jättää juhlat väliin ja pysytellä kotona.

– Alkukesällä juhlitaan valtavan tärkeitä tilanteita nuorten elämässä. Kaikki ansaitsevat onnittelut. Epidemiatilanne on kuitenkin yhä arvaamaton, joten riskejä ei kannata ottaa. Kannattaa miettiä, voiko vieraiden tuloa porrastaa, jolloin juhlissa olisi samaan aikaan vain pieni joukko ihmisiä, sanoo Salminen.

Vinkkejä järjestäjille ja osallistujille

• Järjestä juhlat vain lähipiirille ja harkitse vieraiden saapumisen porrastamista.

• Pidä juhlat mahdollisuuksien mukaan ulkona.

• Jos sinulle tulee lieviäkin koronavirukseen viittaavia oireita, peru järjestämäsi juhlat tai osallistumisesi juhliin. Hakeudu välittömästi koronatestiin.

• Muista huolellinen käsi- ja yskimishygienia. Vieraita on hyvä muistuttaa käsienpesusta sekä tarjota riittävästi käsidesiä.

• Muista riittävät turvavälit myös juhlien aikana.

• Käytä kasvomaskia, kun mahdollista.

• Varmista, että Koronavilkku-sovellus on ladattuna puhelimeesi ja toiminnassa.