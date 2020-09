THL ilmoitti 93 uudesta koronatartunnasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lisäys on suurin sitten kevään ensimmäisen epidemia-aallon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu tälle vuorokaudelle 93 uutta koronavirustapausta.

Helsingissä lisäystä on kahdeksan tartuntaa.

Yli kymmenen tartunnan lisäys edellispäivään verrattuna on Mikkelissä (21), Tampereella (15) ja Lahdessa (13).

93 tartunnasta 67 on 10-40-vuotiailla.

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on tätä ennen ilmoitettu seuraavasti: ke 26.8. 21, to 27.8. 17, pe 28.8. 22, la 29.8. 7, su 30.8. 28, ma 31.8. 9, ti 1.9. 56, ke 2.9. 19, to 3.9. 39, pe 4.9. 25, la 5.9. 36, su 6.9. 30, ma 7.9. 36 ja ti 8.9. 10.

THL:n mukaan ”noin 50 uutta tartuntatapausta liittyy eri puolilla maata ilmenneisiin, jo tiedossa olleisiin ryvästymiin, kuten mikkeliläiseen jääkiekkojoukkueeseen, opiskelijoiden kokoontumisiin sekä Lahdessa ravintolasta alkunsa saaneeseen tartuntaketjuun. Loput tapaukset ovat yksittäisiä tartuntoja tai pieniä tartuntaryppäitä eri puolilla maata”.

– Ryvästymistä huolimatta epidemiatilanne ei ole oleellisesti muuttunut viime viikkojen aikana, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen toteaa tiedotteessa.

