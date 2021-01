THL ilmoitti 299 uudesta tartunnasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n vuorokausi-ilmoituksen mukaan Suomessa on todettu 299 uutta koronatartuntaa.

Uusia tartuntoja on eniten seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki 76, Espoo 36, Turku 28, Vantaa 27, Oulu 15, Kouvola 11 ja Oulu 10.

It seems absurd, but this is very close to what is happening in some regions. Thankfully, mortality from COVID-19 is very low in children (far less than 1%, and likely comparable to influenza), but the same can’t be said for the adults they may infect.

H/T: @SkywalkerLegoli. pic.twitter.com/B45ejNGNgl

— Dr Zoë Hyde (@DrZoeHyde) January 5, 2021