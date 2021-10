THL ilmoitti 1302 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lukemassa ovat mukana ilmeisesti viikonloppuna ilmoittamatta jääneet uudet tartunnat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity 1302 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten maanantaina vastaava luku oli 273. Kaksi viikkoa sitten maanantaina vastaava luku oli 341.

Sairaalahoidossa koronan vuoksi olevien määrä on kasvanut ja on nyt 136. Heistä tehohoidossa on 28.

Koronatartuntalukuja ei julkaista enää viikonloppuisin.

THL:n mukaan epidemiaa ei voi enää kuvata vuorokautisilla tartuntaluvuilla kuten aiemmin. Muun muassa testauksen vähenemisestä seuraa, että luvut eivät enää välttämättä ole samalla tavalla vertailukelpoisia. Testimäärien väheneminen voi olla osasyy siihen, että todettuja tapauksia on vähemmän kuin ennen.

Seitsemän vuorokauden tartuntojen summa on nyt 7 159. Viikko sitten se oli 5 827.

Logiikkahan on täsmälleen sama kuin luonnonmukaista immuniteettia tavoittelevilla antivaxxereilla, kun he järjestävät rokottamattomille lapsilleen tuhkarokkopartyjä.

Covid-partyn nimi on peruskoulun ala-aste, eikä osallistuminen ole vapaaehtoista. https://t.co/UEE4Ha0PMe — Matti Jantunen (@jantunen_matti) October 4, 2021