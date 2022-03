THL ilmoitti 11397 uutta koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 11 397 uutta koronavirustartuntaa.

Sairaalahoidossa on nyt 858 koronapositiivista potilasta, heistä tehohoidossa 38.

14 vuorokauden tartuntojen summa on 120 058. Eilen se oli 109 777, viikko sitten 73 325 ja kaksi viikkoa sitten 65 794.

