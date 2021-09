THL ilmoittaa 860 uutta koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 860 uutta koronavirustartuntaa. Luvussa lienee mukana myös aiempina vuorokausina ilmoittamatta jääneitä tartuntoja.

Viikko sitten tiistaina vastaava luku oli 454. Kaksi viikkoa sitten tiistaina vastaava luku oli 544.

Luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska THL:lla on viime päivinä jälleen ollut teknisiä vaikeuksia ilmoittaa lukumääriä.

Lisäksi THL:n mukaan epidemiaa ei voi enää kuvata vuorokautisilla tartuntaluvuilla kuten aiemmin. Muun muassa testauksen merkittävästä vähenemisestä seuraa, että luvut eivät enää välttämättä ole samalla tavalla vertailukelpoisia. Testimäärien väheneminen voi olla osasyy siihen, että todettuja tapauksia on vähemmän kuin ennen.

(juttu päivittyy)

