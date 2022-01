THL ilmoittaa 8382 uudesta koronatartunnasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on kolmessa vuorokaudessa rekisteröity 8 382 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten keskiviikkona vastaava luku oli 8 661. Kaksi viikkoa sitten keskiviikkona vastaava luku oli 6 791.

THL ei enää ilmoita koronatartuntalukuja viikonloppuisin. THL:n mukaan epidemiaa ei voi enää kuvata vuorokautisilla tartuntaluvuilla kuten aiemmin. Muun muassa testauksen vähenemisestä seuraa, että luvut eivät enää välttämättä ole samalla tavalla vertailukelpoisia. Testimäärien väheneminen voi olla osasyy siihen, että todettuja tapauksia on vähemmän kuin ennen.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 118 089. Eilen se oli 116 498. Kaksi viikkoa sitten se oli 65 453.

Koronaan on menehtynyt viikossa 74 suomalaista.

Every variant of the #COVID19 virus, including Omicron, is dangerous and can cause:

-severe disease

-death

-further virus mutations and jeopardize the effectiveness of the tools we have to fight it

"Please, do what you can to avoid infection"- Dr @mvankerkhove pic.twitter.com/rG6jHCubvd

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 17, 2022