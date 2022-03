THL ilmoittaa 6110 uutta koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on vuorokaudessa rekisteröity 6 110 uutta koronavirustartuntaa.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 109 777. Viikko sitten se oli 68 679 ja kaksi viikkoa sitten 70 634.

Sairaalahoidossa on nyt 859 koronapositiivista potilasta. Heistä tehohoidossa on 42.

Been getting a lot of comments from people that this virus is “mild” and that they want to live their lives again. I just want to talk about why doctors are so worried about this virus. I don’t want you to make a decision without the facts. 1/

— Risa Hoshino, MD (@risahoshinoMD) March 13, 2022