THL ilmoittaa 25705 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity kolmena vuorokautena 25 705 uutta koronavirustartuntaa.

Kaksi viikkoa sitten maanantaina vastaava luku oli ennätyksellinen 26 848.

Sairaalahoidossa on nyt ennätykselliset 953 koronapositiivista potilasta. Heistä tehohoidossa on 45.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 117 875. Eilen se oli 114 539 ja kaksi viikkoa sitten 71 425.

We have huge amounts of misinformation that's out there. The misinformation that Omicron is mild. Misinformation that the pandemic is over. Misinformation that this is the last variant that we will have to deal with. This is really causing a lot of confusion @mvankerkhove pic.twitter.com/Ou7vuiV1GD

